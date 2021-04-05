Больше 100 тысяч татарстанцев владеют индивидуальными инвестиционными счетами

Более чем 100 тысяч татарстанцев владеют индивидуальными инвестиционными счетами (ИИС), предназначенными для совершения операций с биржевыми инструментами. Такие данные представил Нацбанк РТ.

По данным на 1 марта текущего года, количество татарстанцев, владеющих ИИС, достигло 102,3 тыс.* За год этот показатель вырос в два раза. Доля ИИС татарстанцев в Приволжском федеральном округе составляет 13,4%.

В банке напомнили, что чем выше потенциальный доход на фондовом рынке — тем выше и риски.

«Действия на бирже должны быть грамотными и осознанными, поэтому у начинающего инвестора должно быть четкое понимание правил инвестирования и всех рисков, связанных с инвестициями», — отмечает управляющий Отделением — Национальным банком по Республике Татарстан Волго-Вятского ГУ Банка России Марат Шарифуллин.

Ранее сообщалось, что сумма инвестиций россиян на фондовом рынке по итогам 2020 года достигла 6 трлн рублей.



* По данным Московской биржи



Ольга Плешкова