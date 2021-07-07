В Роскосмосе сообщили о приближении неизвестного объекта к МКС

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что к Международной космической станции приближается неизвестный объект. Сближение МКС с космическим объектом UNKNOWN прогнозируется на 8 июля в 16.16.05 ДМВ.

«В переводе на русский язык: Хьюстон увидел угрозу сближения завтра МКС с неопознанным объектом («космический мусор») до 4,8 км с умеренной вероятностью», — написал Рогозин в своем telegram-канале.

Он отметил, что российские специалисты согласны с американскими только в оценке расстояния, на которое неопознанный объект приблизится к МКС «Угрозу не подтверждаем, продолжаем наблюдения», — заявил Рогозин.

В прошлом году российский космонавт Иван Вагнер с борта МКС запечатлел на видео группу из пяти неизвестных летающих объектов. Он рассказал, что хотел заснять полярное сияние над Антарктидой, но в кадр попало «нечто иное, не только само сияние». Объекты появляются на 9—12-й секунде видео.

Татьяна Демина