Слуцкий прокомментирует полуфинал Евро-2020
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментирует полуфинал Евро-2020. Об этом он рассказал порталу Sport 24.
Матч пройдет между сборными Англии и Дании. Игра состоится сегодня в 22.00 мск. Футбольный матч покажут по Первому каналу. СМИ сообщают, что главный тренер «Рубина» уже прилетел в столицу Великобритании.
Слуцкий комментировал игру между Италией и Турцией в связке с Романом Гутцайтом. В социальных сетях высоко оценили его работу. Комплиментами Слуцкого удостоили даже профессиональные российские комментаторы.
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