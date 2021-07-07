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Слуцкий прокомментирует полуфинал Евро-2020

09:13, 07.07.2021
Слуцкий прокомментирует полуфинал Евро-2020
Фото: vk.com/fcrk

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментирует полуфинал Евро-2020. Об этом он рассказал порталу Sport 24.

Матч пройдет между сборными Англии и Дании. Игра состоится сегодня в 22.00 мск. Футбольный матч покажут по Первому каналу. СМИ сообщают, что главный тренер «Рубина» уже прилетел в столицу Великобритании.

Слуцкий комментировал игру между Италией и Турцией в связке с Романом Гутцайтом. В социальных сетях высоко оценили его работу. Комплиментами Слуцкого удостоили даже профессиональные российские комментаторы.

Алексей Нечаев
СпортФутболОбщество
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