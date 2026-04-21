Пловцы РФ ждут решения European Aquatics по допуску

Подтверждение участия с национальными символами пока не получено

Российские пловцы пока не получили подтверждения от European Aquatics о допуске к участию в чемпионате Европы по водным видам спорта с национальными символами. Об этом сообщил руководитель дирекции по плаванию Федерации водных видов спорта России Сергей Фесиков.

5 февраля European Aquatics заявила, что российские спортсмены во всех соревнованиях, кроме взрослых, больше не будут подвергаться ограничениям на участие как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах.

13 апреля World Aquatics сняла санкции с российских и белорусских спортсменов и допустила их к соревнованиям под своей эгидой с флагом и гимном.

По словам Фесикова, окончательное решение европейской организации пока не получено. Он выразил надежду, что в ближайшее время подтверждение будет дано и изменений не произойдет.

Чемпионат Европы по водным видам спорта 2026 года пройдет с 25 июля по 8 августа в Париж.

Ариана Ранцева