В соцсетях высоко оценили работу Слуцкого в эфире Первого канала на Евро-2020

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий отработал комментатором стартовый матч чемпионата Европы-2020 по футболу в эфире Первого канала. Он комментировал игру между Италией и Турцией в связке с Романом Гутцайтом.

В социальных сетях высоко оценили комментаторскую работу тренера. Комплиментами Слуцкого удостоили даже профессиональные российские комментаторы.

Рома просто хорош, а Слуцкий бесподобен! Итоги первого тайма;) — Константин Генич (@GenichK) June 11, 2021

Как же круто Слуцкий комментирует футбол. Именно футбол. Пожалуй, самая глубокая аналитика в эфире Первого канала. — Fedor Pogorelov (@fpogo23) June 11, 2021

Есть ли в нашем футболе человек, который понимает игру так же, как Слуцкий? Ваши варианты. — Мария Командная (@komandnaya) June 11, 2021

Некоторые пользователи отметили глубокие познания Слуцкого. В эфире он часто приводил аналитику по моментам, статистику по игрокам и подметил пару неочевидных фактов по игре.

Половину первого тайма Слуцкий говорил, что слишком глубокая оборона может привести к неприятным последствиям. И именно такая игра стала причиной автогола турок. #EURO2020 #TURITA — StariyVitalik (@StariyVitalik) June 11, 2021

Слуцкий прекрасно разбирает каждый эпизод, исключительно по-футбольному, лаконично и при этом всецело, видно настоящего профи — Xavi Hernandez (@Xavi_3107) June 11, 2021

Также не обошлось без подколов с аккредитацией комментаторов «Матч ТВ».

Слуцкий ,аннулировал аккредитацию всем комментаторам матч тв — Жека (@Jeka5682) June 11, 2021

А вот в телеграм-канале «Раздевалка» прогнозируют чемпионство «Рубину», если Слуцкий будет также хорошо работать на посту главного тренера, как на комментаторском поприще.

И, конечно же, не обошлось без колких шуток Слуцкого.

Гутцайт: Сегодня матч номер один смотрит вся страна...



Слуцкий: И колония номер два? — La Russie parle (@Russia_calls) June 11, 2021

Слуцкий: Меньше Инсиньё только зарпалаты бюджетников — Петр Кузнецов (@peterkuznetsov) June 11, 2021

На чемпионате Европы-2020 Слуцкий прокомментирует еще один матч — полуфинал на Первом канале.

Ранее тренер «Рубина» прокомментировал контрольную встречу сборной России против Болгарии. После игры на Слуцкого с обвинениями обрушилась генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки из-за того, что рулевой казанцев «подколол» ее в эфире Первого канала.