В соцсетях высоко оценили работу Слуцкого в эфире Первого канала на Евро-2020
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий отработал комментатором стартовый матч чемпионата Европы-2020 по футболу в эфире Первого канала. Он комментировал игру между Италией и Турцией в связке с Романом Гутцайтом.
В социальных сетях высоко оценили комментаторскую работу тренера. Комплиментами Слуцкого удостоили даже профессиональные российские комментаторы.
Рома просто хорош, а Слуцкий бесподобен! Итоги первого тайма;)— Константин Генич (@GenichK) June 11, 2021
Как же круто Слуцкий комментирует футбол. Именно футбол. Пожалуй, самая глубокая аналитика в эфире Первого канала.— Fedor Pogorelov (@fpogo23) June 11, 2021
Есть ли в нашем футболе человек, который понимает игру так же, как Слуцкий? Ваши варианты.— Мария Командная (@komandnaya) June 11, 2021
Некоторые пользователи отметили глубокие познания Слуцкого. В эфире он часто приводил аналитику по моментам, статистику по игрокам и подметил пару неочевидных фактов по игре.
Половину первого тайма Слуцкий говорил, что слишком глубокая оборона может привести к неприятным последствиям. И именно такая игра стала причиной автогола турок. #EURO2020 #TURITA— StariyVitalik (@StariyVitalik) June 11, 2021
Слуцкий прекрасно разбирает каждый эпизод, исключительно по-футбольному, лаконично и при этом всецело, видно настоящего профи— Xavi Hernandez (@Xavi_3107) June 11, 2021
Также не обошлось без подколов с аккредитацией комментаторов «Матч ТВ».
Слуцкий ,аннулировал аккредитацию всем комментаторам матч тв— Жека (@Jeka5682) June 11, 2021
А вот в телеграм-канале «Раздевалка» прогнозируют чемпионство «Рубину», если Слуцкий будет также хорошо работать на посту главного тренера, как на комментаторском поприще.
И, конечно же, не обошлось без колких шуток Слуцкого.
Гутцайт: Сегодня матч номер один смотрит вся страна...— La Russie parle (@Russia_calls) June 11, 2021
Слуцкий: И колония номер два?
Слуцкий: Меньше Инсиньё только зарпалаты бюджетников— Петр Кузнецов (@peterkuznetsov) June 11, 2021
На чемпионате Европы-2020 Слуцкий прокомментирует еще один матч — полуфинал на Первом канале.
Ранее тренер «Рубина» прокомментировал контрольную встречу сборной России против Болгарии. После игры на Слуцкого с обвинениями обрушилась генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки из-за того, что рулевой казанцев «подколол» ее в эфире Первого канала.СпортФутбол
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