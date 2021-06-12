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В соцсетях высоко оценили работу Слуцкого в эфире Первого канала на Евро-2020

01:00, 12.06.2021
В соцсетях высоко оценили работу Слуцкого в эфире Первого канала на Евро-2020
Фото: vk.com/fcrk

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий отработал комментатором стартовый матч чемпионата Европы-2020 по футболу в эфире Первого канала. Он комментировал игру между Италией и Турцией в связке с Романом Гутцайтом.

В социальных сетях высоко оценили комментаторскую работу тренера. Комплиментами Слуцкого удостоили даже профессиональные российские комментаторы.

Некоторые пользователи отметили глубокие познания Слуцкого. В эфире он часто приводил аналитику по моментам, статистику по игрокам и подметил пару неочевидных фактов по игре.

Также не обошлось без подколов с аккредитацией комментаторов «Матч ТВ».

А вот в телеграм-канале «Раздевалка» прогнозируют чемпионство «Рубину», если Слуцкий будет также хорошо работать на посту главного тренера, как на комментаторском поприще.

И, конечно же, не обошлось без колких шуток Слуцкого.

На чемпионате Европы-2020 Слуцкий прокомментирует еще один матч — полуфинал на Первом канале.

Ранее тренер «Рубина» прокомментировал контрольную встречу сборной России против Болгарии. После игры на Слуцкого с обвинениями обрушилась генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки из-за того, что рулевой казанцев «подколол» ее в эфире Первого канала.

СпортФутбол
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