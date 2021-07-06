В Лениногорске назначили нового прокурора

Лениногорским городским прокурором назначен младший советник юстиции Алексей Панишев приказом генерального прокурора России. Об этом сообщается в Instagram прокуратуры РТ.

Он родился 13 июля 1986 года в селе Войкино Алексеевского района ТАССР. В 2009 году Панишев окончил Институт экономики, управления и права (Казань) по специальности «юриспруденция». В 2013 году начал работу в органах прокуратуры в должности помощника прокурора Алексеевского района. С 2014 по 2019 годы был заместителем прокурора Алексеевского района. В 2019 году был заместителем прокурора Кировского района Казани, с этого же года по 2021 — заместителем прокурора Московского района Казани.



Ранее должность прокурора Лениногорска занимал старший советник юстиции Сергей Парамонов. Сегодня прокурор РТ Илдус Нафиков представил вновь назначенного руководителя коллективу городской прокуратуры.



В мае казанским прокурором по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах назначен старший советник юстиции Наиль Исмагилов. Ранее занимавшая эту должность Ольга Малых назначена прокурором Московского района Казани.

