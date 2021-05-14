В Казани произошли кадровые перестановки в прокуратуре
Приказом Генерального прокурора России на должность казанского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах назначен старший советник юстиции Наиль Исмагилов. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
Ранее занимавшая эту должность Ольга Малых назначена прокурором Московского района Казани.
На должность прокурора Приволжского района Казани назначен старший советник юстиции Артур Шарипов. Ранее занимал эту должность Наиль Исмагилов.
Недавно президент России Владимир Путин назначил нового заместителя председателя Верховного суда Татарстана. Им стал Эдуард Каминский.
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