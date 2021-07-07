Исландия объявила о переходе на сокращенную рабочую неделю

Подавляющее большинство рабочего населения Исландии добилось права работать менее 40 часов в неделю после успешного тестирования нового формата. Об этом сообщила Ассоциация за устойчивую демократию (Alda), проанализировавшая итоги эксперимента.

Эксперименты с сокращением традиционной 40-часовой рабочей недели организовало в Исландии в 2015-м и 2017 году правительство страны и власти Рейкьявика. Это был ответ на инициативу профсоюзов и гражданских активистов.

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В эксперименте приняли участие около 2,5 тысячи служащих и рабочих (более 1% трудоспособного населения всей Исландии. Их перевели на 35-часовую или 36-часовую неделю без сокращения заработной платы.

В докладе ассоциации говорится, что продуктивность осталась прежней или, напротив, выросла на большинстве тестируемых рабочих мест. Таким образом, профсоюзы добились постоянного сокращения рабочего времени для десятков тысяч работников по всей стране. Уже 86% трудящихся Исландии работают по новому графику или могут начать обсуждать этот вопрос с работодателями, пишет «РИА Новости».

В России также давно обсуждают введение четырехдневной рабочей недели. В апреле зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в эфире VKLive вновь высказался в пользу такого формата работы. В Минтруде России заявили, что рассмотрят эту инициативу.

Татьяна Леухина