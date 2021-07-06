В Казани вновь выявили повышенную концентрацию вредных веществ в воздухе

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

В Казани снова зарегистрировали превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе, следует из данных мониторинга на сайте Гидрометцентра РТ. Одна станция выявила повышенный уровень формальдегида, одна — оксида углерода.

Так, ПНЗ №7 на ул. Декабристов, 183 зафиксировал формальдегид на уровне 0,071 мг/куб. метр при допустимой норме в 0,05 мг/куб. метр.

Станция мониторинга №15 на ул. Дубравной зарегистрировала превышение ПДК оксида углерода — 5,4 мг/куб. метр при норме в 5 мг/куб. метр.

Данные представлены за период наблюдения с 13.00 5 июля по 07.00 6 июля.

Накануне в Гидрометцентре РТ объяснили, что повышенная концентрация формальдегида в воздухе Казани, регистрируемая с 18 июня по 2 июля, связана прежде всего с неблагоприятными метеорологическими условиями — погода формировалась под влиянием малоподвижного антициклона.

«Реальному времени» в Министерстве экологии РТ ситуацию объясняли несколькими факторами: большое количество автомобильного транспорта, непосредственная близость постов наблюдения к городской инфраструктуре, а также установившаяся жара и почти полное отсутствие ветра, который рассеивал бы то, что выделяют автомобили и промышленные объекты.

Татьяна Демина