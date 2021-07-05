В Гидрометцентре РТ объяснили повышенный уровень формальдегида в воздухе Казани

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

В Гидрометцентре РТ заявили, что повышенная концентрация формальдегида в воздухе Казани, регистрируемая с 18 июня по 2 июля, связана прежде всего с неблагоприятными метеорологическими условиями — погода формировалась под влиянием малоподвижного антициклона.

Эксперты обратили внимание, что с 21 по 29 июня в столице Татарстана установилась аномально жаркая погода со среднесуточными температурами на 9—11 градусов выше нормы. Ветер был слабый, эффективные осадки отсутствовали. Это создало неблагоприятные условия для выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, они накапливались в приземном слое.

В Гидрометцентре напомнили, что на протяжении шести суток по Казани объявлялись неблагоприятные метеорологические условия высшей степени опасности, что случается крайне редко. В последний раз III степень опасности в городе объявлялась в 2010 году.

В этой ситуации предприятия обязаны сокращать выбросы, заявили в Гидрометцентре РТ. За этим следит Министерство экологии РТ и Росприроднадзор.

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

Напомним, главный специалист республиканского Минэкологии Рамиль Биктагиров заявил, что регулярная фиксация превышения предельно допустимой нормы вредных веществ в воздухе Казани связана с близостью расположения пунктов наблюдения Гидрометцентра РТ к дорогам. У проезжей части воздух всегда будет грязнее, так как там скапливаются выбросы транспорта, обратил он внимание.

«Реальному времени» в Министерстве экологии РТ ситуацию объясняли несколькими факторами: большое количество автомобильного транспорта, непосредственная близость постов наблюдения к городской инфраструктуре, а также установившаяся жара и почти полное отсутствие ветра, который рассеивал бы то, что выделяют автомобили и промышленные объекты.



Татьяна Демина