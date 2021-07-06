Водоканал Казани просит поднять тариф на канализацию на 25—30% с будущего года

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МУП «Водоканал» Казани направил в тарифный комитет РТ заявку на повышение тарифа по водоотведению на 25—30% с 2021 года, сообщил сегодня глава Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев на брифинге в кабмине РТ. Тариф предлагается поднять в связи с завершением инвестпроекта по строительству КНС «Заречная» стоимостью 1,7 млрд рублей.

«По закону после ввода КНС «Заречная» техприсоединение будет отсутствовать, перейдет в амортизацию и ляжет на платежи населения, — пояснил Груничев. — Водоканал обратился с заявкой на повышение стоимости (услуг на водоотведение — прим. авт.) примерно на 25—30%». По его словам, специалисты тарифного комитета анализируют предложение. «Окончательного решения пока нет», — сообщил Александр Груничев.

На второе полугодие этого года средняя величина тарифа на водоотведение в Татарстане установлена в 21,09 руб/куб.

В марте этого года руководство МУП «Водоканал» Казани объявило об окончании одного из ключевых для города инфраструктурных объектов — канализационной станции «Заречная». Обладая мощностью 20 тыс. куб. м, она обеспечит прием и транспортировку сточных вод практически половины города. В данный момент началось поэтапное переключение к новой станции семи канализационных коллекторов.

Луиза Игнатьева