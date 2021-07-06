Новости общества

13:09 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Стало известно о переносе и изменении форматов мероприятий в ПФО из-за пандемии COVID-19

12:02, 06.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Стало известно о переносе и изменении форматов мероприятий в ПФО из-за пандемии COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В связи с обострением эпидемиологической ситуации меняются форматы, а еще переносятся как федеральные, так и окружные и региональные мероприятия, сообщил заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Олег Машковцев на совещании по вопросам реализации окружных общественных проектов в летний период 2021 года.

  • Проведение окружного оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец» перенесли на 2022 год.
  • Финал окружного конкурса «Успешная семья Приволжья», проведение которого запланировано на 7—8 июля в Чувашии, пройдет в запланированном формате. Рассчитывается, что его посетят не более 150 человек.
  • Окружные проекты «Театральное Приволжье» и «ФормАрт» планируется реализовать в полном формате, однако заявочную кампанию на участие в фестивале «ФормАрт» продлили до 14 июля.
  • Молодежный форум ПФО «iВолга» перенесли на 20—24 августа текущего года, он пройдет в онлайн-формате.

Организаторы форума «iВолга» разрабатывают новый порядок проведения образовательной, грантовой, культурно-развивающей программ форума и форматы крупнейших окружных мероприятий в рамках «iВолги». В середине июня в Москве перенесли форум «Россия — страна возможностей» в связи с ухудшением ситуации с COVID-19.

Маргарита Головатенко
ОбществоКультураОбразование Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также