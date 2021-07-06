Стало известно о переносе и изменении форматов мероприятий в ПФО из-за пандемии COVID-19

В связи с обострением эпидемиологической ситуации меняются форматы, а еще переносятся как федеральные, так и окружные и региональные мероприятия, сообщил заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Олег Машковцев на совещании по вопросам реализации окружных общественных проектов в летний период 2021 года.



Проведение окружного оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец» перенесли на 2022 год.

Финал окружного конкурса «Успешная семья Приволжья», проведение которого запланировано на 7—8 июля в Чувашии, пройдет в запланированном формате. Рассчитывается, что его посетят не более 150 человек.

Окружные проекты «Театральное Приволжье» и «ФормАрт» планируется реализовать в полном формате, однако заявочную кампанию на участие в фестивале «ФормАрт» продлили до 14 июля.

Молодежный форум ПФО «iВолга» перенесли на 20—24 августа текущего года, он пройдет в онлайн-формате.

Организаторы форума «iВолга» разрабатывают новый порядок проведения образовательной, грантовой, культурно-развивающей программ форума и форматы крупнейших окружных мероприятий в рамках «iВолги». В середине июня в Москве перенесли форум «Россия — страна возможностей» в связи с ухудшением ситуации с COVID-19.

Маргарита Головатенко