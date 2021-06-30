Молодежный форум ПФО «iВолга» перенесли на август из-за пандемии COVID-19

Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга» перенесли на последнюю декаду августа. Мероприятие пройдет дистанционно в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

Форум должен был пройти на Мастрюковских озерах в поселке Прибрежный Самарской области с 23 по 31 июля.

Сейчас организаторы разрабатывают новый порядок проведения образовательной, грантовой, культурно-развивающей программ форума и форматы крупнейших окружных мероприятий в рамках «iВолги», сообщается на сайте полномочного представителя президента РФ в ПФО.

По данным на 29 июня, в Самарской области выявили 165 новых случаев COVID-19, за весь период пандемии в регионе зарегистрировали 67 424 случая коронавируса. Умерли за сутки 12 человек, всего — 2 268. От COVID-19 вылечились 64 289 жителей Самарской области.

В середине июня в Москве перенесли форум «Россия — страна возможностей» в связи с ухудшением ситуации с COVID-19.