В Казани фирма оплатила рекордный долг в 2 млн рублей, чтобы не лишиться BMW X5

5 июля судебные приставы в Казани взыскали с одной из фирм рекордную задолженность в размере 2 млн рублей — чтобы не лишиться BMW X5 торговая организация погасила долг по налогам и штрафам прямо на дороге. Неплательщика нашли с помощью аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав» на трассе Казань — Оренбург.



Всего система выявила 40 автомобилей должников. За четыре часа рейда приставы взыскали 2,4 млн рублей штрафов и налогов. Всего с начала года приставы взыскали более 1,3 млрд рублей с должников в республике, сообщает пресс-служба УФССП России по Татарстану.



Фото: pixabay.com

В республике с начала года судебные приставы взыскали более 236 млн рублей алиментов, что на 116 млн рублей больше прошлогоднего значения. К административной ответственности за неуплату алиментов привлекли уже 1 346 татарстанцев.

Маргарита Головатенко