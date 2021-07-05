Умер советский борец вольного стиля из Татарстана Сергей Тимофеев

Сегодня, 5 июля, на 71-м году жизни умер советский борец вольного стиля, чемпион РСФСР, обладатель Кубка СССР, чемпион Европы, мастер спорта СССР международного класса, уроженец Татарстана Сергей Тимофеев. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Он выступал за казанский «Буревестник». Участвовал в летних Олимпийских играх 1976 года в Монреале. После завершения карьеры работал тренером-преподавателем в детско-юношеской спортивной школе Высокогорского района РТ. Причины смерти не уточняются.

Сегодня стало известно о смерти народного артиста Татарстана, автора пьес для детей, члена Союза писателей РТ Халима Залялова.

