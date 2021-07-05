Умер народный артист Татарстана Халим Залялов
Умер народный артист Татарстана, автор пьес для детей, член Союза писателей РТ Халим Залялов. Об этом сообщили в Татарском государственном академическом театре им. Галиасгара Камала.
Причины смерти артиста не называются. Гражданская панихида пройдет во вторник, 6 июля, в 11.00 на площади перед театром Камала.
Сегодня стало известно о смерти еще одного известного деятеля культуры — кинорежиссера, актера, сценариста, продюсера, члена правления «Мосфильма» Владимира Меньшова. Он умер на 82-м году жизни от последствий коронавируса.
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