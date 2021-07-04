Новости бизнеса

18:30 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

Moet Hennessy согласилась писать на своих бутылках «игристое вино»

17:23, 04.07.2021
Moet Hennessy согласилась писать на своих бутылках «игристое вино»
Фото: Максим Платонов (архив)

Moet Hennessy согласилась писать на своих бутылках «игристое вино», как этого требует российское законодательство. Поставки шампанского в страну намерены возобновить после внесения соответствующих корректировок, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

Напомним, 2 июля Moet Hennessy сообщила о временном приостановлении поставки своей продукции в Россию в связи с поправками в российский закон о регулировании производства и оборота алкогольной продукции, по которому использовать наименование «шампанское» могут только отечественные производители.

Президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович назвал это решение шантажом. «Не хотите возить — не возите. В России игристое вино не хуже. Наши потребители не останутся без игристого вина, такого же по качеству, вкусу и аромату», — заявил он.

Татьяна Демина
БизнесРозничная торговля
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок