ФПД Татарстана: в ближайшее время заселят 8 проблемных домов долевого строительства

В ближайшее время в Татарстане ключи от квартир смогут получить обманутые дольщики восьми проблемных домов, сообщили в Фонде поддержки дольщиков РТ. Завершено строительство дома на Достоевского, 57, и дома №5 ЖК «Молодежный».

В скором времени в Казани планируется заселить также дома №3 и №4 ЖК «МЧС» по ул. Губкина, объекты на Заслонова, 38-42. К сдаче жильцам готовят также дома № 3 и №6 ЖК «Золотая середина» по ул. Чистопольской и Четаева.

Ключи от квартир в ближайшее время получат дольщики дома №1а на улице Тысячелетия в Елабуге, сообщает Фонд поддержки дольщиков РТ.

Как заверил исполнительный директор ФПД Татарстана Иван Новиков, уже этим летом республика «практически полностью решит проблему обманутых дольщиков». По его словам, квартиры получат 90% пострадавших граждан.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, дом на улице Достоевского, 57 (один из старейших казанских долгостроев), уже получил положительное заключение о соответствии от Госстройнадзора Татарстана. В скором времени ожидается его ввод в эксплуатацию.



Татьяна Демина