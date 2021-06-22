В Татарстане авиапатруль следит за пожарной ситуацией в лесах
В Татарстане организовали авиапатрули из-за высокой пожароопасности лесов. Об том рассказал первый замминистра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов.
Ведомство ежедневно мониторит обстановку в лесах. Проводится как авиапатрулирование, так и наземный обход территорий.
«Мониторим температурный фон, в рамках межведомственного взаимодействия постоянно получаем от Гидромета РТ прогнозную информацию на ближайшие дни. Совершаем облет на самолете с участием профессионального летчика-наблюдателя», — рассказал Зарипов.
Авиапатруль проводится на воздушном судне Cessna 172 на площади более 1,2 млн тысяч га. Наземные патрули следят за 11 тыс. га.
Сегодня в Татарстане из-за аномальной жары предложили ввести режим чрезвычайной ситуации. По прогнозам синоптиков, аномально жаркая погода в Татарстане сохранится по 27 июня. В республике наблюдается среднесуточная температура на 9 и более градусов выше нормы. На этой неделе максимальная температура воздуха может достигнуть 36 градусов выше нуля. Ввести режим чрезвычайной ситуации в Татарстане могут уже в ближайшие дни.
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