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«Ак Барс» продлил контракт с защитником Дмитрием Юдиным

14:50, 28.06.2021
«Ак Барс» продлил контракт с защитником Дмитрием Юдиным
Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» продлил контракт с защитником основной команды Дмитрием Юдиным, сообщается на официальном сайте клуба.

Новое соглашение хоккеиста с казанцами рассчитано до 30 апреля 2023 года.

Юдин выступает за «Ак Барс» с сентября 2018 года. За это время хоккеист отыграл 156 матчей и набрал 28 (6+22) очков. В прошедшем сезоне Юдин стал вторым бомбардиром команды среди защитников в регулярном чемпионате. На его счету 16 (5+11) результативных баллов.

Напомним, ранее «Ак Барс» переподписал контракты с нападающими Дмитрием Воронковым и Артемом Галимовым.

СпортХоккей
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