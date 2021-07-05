В Казани 189 тысяч человек прошли вакцинацию от COVID-19

Фото: Максим Платонов

В Казани по состоянию на 4 июля 189 тыс. человек прошли вакцинацию от COVID-19. Отмечается, что это 32% от тех, кому надо сделать прививку. Об этом заявил замруководителя Управления здравоохранения города Рамиль Мухаматдинов.

В Казани работает 42 пункта вакцинации — в частности, у выходов в метро и на площадках торговых центров. Также в тестовом режиме запущен мобильный пункт вакцинации, который работает по определенному графику. Он перемещается в Кировском и Московском районах.

фото: Максим Платонов

Кроме того, Мухаматдинов рассказал, что необходимо провакцинировать более 589 тыс. казанцев для достижения необходимого коллективного иммунитета.

В Набережных Челнах растет количество граждан, желающих сделать прививку от коронавируса. По данным Управления здравоохранения автограда, оно увеличилось на 20—30%. Люди активно записываются на вакцинацию через портал госуслуг.

Алексей Нечаев