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В Татарстане установлено более 400 роботов в общей промышленности

12:48, 05.07.2021
В Татарстане установлено более 400 роботов в общей промышленности
Фото: wikimedia.org

В Татарстане установлено более 400 роботов в общей промышленности — 90 из них работают в рамках учебных программ. Об этом сообщили в пресс-службе президента республики.

Отмечается, что в Татарстане созданы опорные кафедры по промышленной робототехнике во всех технических вузах республики. Также ведется сквозная подготовка кадров для предприятий в специальных учебных комплексах.

В мае министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что в России началось серийное производство боевых роботов с искусственным интеллектом, которые способны воевать самостоятельно.

Алексей Нечаев
ОбществоВласть Татарстан
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