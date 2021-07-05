В Татарстане установлено более 400 роботов в общей промышленности
В Татарстане установлено более 400 роботов в общей промышленности — 90 из них работают в рамках учебных программ. Об этом сообщили в пресс-службе президента республики.
Отмечается, что в Татарстане созданы опорные кафедры по промышленной робототехнике во всех технических вузах республики. Также ведется сквозная подготовка кадров для предприятий в специальных учебных комплексах.
В мае министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что в России началось серийное производство боевых роботов с искусственным интеллектом, которые способны воевать самостоятельно.
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