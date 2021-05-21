В России начали серийное производство боевых роботов с искусственным интеллектом

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что в России началось серийное производство боевых роботов с искусственным интеллектом, которые способны воевать самостоятельно.

«Появились уже не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых действительно можно показывать в фантастических фильмах, когда он в состоянии самостоятельно воевать», — передает слова министра «РИА Новости».

В подмосковной Дубне к ноябрю этого года построят первый в России завод по серийному производству беспилотников. Организатором выступит компания «Кронштадт». Компания производит разведывательно-ударные беспилотные комплексы «Иноходец», которые использовались в Сирии.



Алексей Нечаев