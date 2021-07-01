В Челнах количество желающих вакцинироваться от COVID-19 выросло на 20—30%

Фото: Максим Платонов (архив)

В Набережных Челнах растет количество граждан, желающих сделать прививку от коронавируса. По данным Управления здравоохранения автограда, оно увеличилось на 20—30%. Люди активно записываются на вакцинацию через портал госуслуг.

Так, накануне в Челнах в торговом центре «Омега» число желающих сделать прививку от COVID-19 увеличилось вдвое, а в поликлинике №7 вакцинация достигла рекордного показателя — 600 человек в сутки.

В связи с ажиотажем мобильный пункт вакцинации в ТЦ «Омега» перенесли в помещение побольше на втором этаже. В фойе оборудовали зону ожидания и столики для заполнения анкет. Прививку можно сделать каждый день, с 13.00 до 19.00.

На сегодняшний день в Челнах от коронавируса вакцинировались 68 535 человек, 47 850 из которых получили оба компонента, сообщается в instagram-аккаунте Управления здравоохранения автограда.

Ажиотажный спрос на вакцинацию отметили в прививочных пунктах Нижнекамска в магазинах «Лента» и «Сити Молл». Каждый день в них обращаются от 70 до 100 человек.

По последним данным, в Татарстане от коронавируса провакцинировано 546 139 человек. Второй компонент препарата получили 382 697 татарстанцев.



Татьяна Демина