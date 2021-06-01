В Казани прооперировали жительницу Крыма с опухолью и пороком легких

Жительницу Крыма прооперировали в Республиканской клинической больнице в Казани, сообщает пресс-служба Минздрава республики.



Ей не смогли оказать помощь на родине, в Севастополе, поскольку требовалось вмешательство врачей сильной многопрофильной клиники. Выбирая между медучреждениями, она остановилась на татарстанской РКБ.

У женщины были одышка и кашель. В больнице по месту жительства ей назначили ПЦР на коронавирус и КТ легких, тест на COVID-19 оказался отрицательным. Врачи поставили вопрос о ХОБЛ и инфекции, с такими результатами пациентка прибыла в больницу в Казань.

Как показали дополнительные обследования, у пациентки была аномалия развития левого легкого и опухоль правого легкого, в котором скапливалась инфекция и собирался гной. От аорты к легкому шли два сосуда, которых не должно было быть. При их разрыве женщина бы умерла от кровопотери за секунды, а если бы разорвался мешочек с гноем, пошло бы заражение.

Врачи решили сделать все за одну операцию, она длилась полчаса. За это время врачи подготовили экспресс-гистологию кусочка опухоли — оказалась доброкачественной. Хирург убрал половину одного легкого и опухоль из другого легкого через разрез между ребрами слева. Разрезов грудной клетки не делали. Такие операции в Татарстане делают пока только в РКБ. Пациентка выписалась и уехала домой в Севастополь.

Фото: realnoevremya.ru

В мае в ДРКБ Татарстана рассказали, как спасли жизнь девятимесячному ребенку с тяжелым поражением легких.

Маргарита Головатенко