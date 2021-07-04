Экс-тренер «Рубина» Шаронов покинул тренерский штаб кипрского «Пафоса»

Кипрский клуб «Пафос» сообщил об изменениях в тренерском штабе команды. Информация опубликована в соцсетях клуба.

Тренерский штаб покинули три специалиста, один из которых Роман Шаронов. Вместе с экс-рулевым «Рубина» ушли помощник тренера Мигель Грау Пилес и тренер по фитнесу Мигель Эррера.

Отметим, что 30 июня пост главного тренера «Пафоса» покинул Стивен Константайн, вместе с которым команда заняла четвертое место в чемпионате, набрав 63 очка.

Изначально Шаронов приглашался в тренерский штаб украинского специалиста Дмитрия Михайленко. Украинец был уволен в конце января 2021 года за неудовлетворительные результаты команды.

Фото: pafosfc.com.cy

Шаронов руководил казанским «Рубином» с лета 2019 года. Из-за отсутствия у него необходимой тренерской лицензии условным главным тренером казанцев значился испанец Эдуардо Докампо. Под руководством Шаронова команда провела 19 матчей в РПЛ и одну игру в Кубке России, в четырех из них одержав победу.

Зимой 2019 года контракт с Шароновым был расторгнут по обоюдному согласию сторон.