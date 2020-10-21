Роман Шаронов стал тренером кипрского клуба «Пафос»

Бывший тренер казанского «Рубина» Роман Шаронов вошел в тренерский штаб клуба «Пафос», сообщает пресс-служба команды из Кипра.

Российский специалист назначен ассистентом главного тренера Дмитрия Михайленко.

Роман Шаронов руководил казанским «Рубином» с лета 2019 года. Из-за отсутствия у него необходимой тренерской лицензии условным главным тренером казанцев значился испанец Эдуардо Докампо. Под руководством Шаронова команда провела 19 матчей в РПЛ и одну игру в Кубке России, в четырех из них одержав победу.

Зимой 2019 года контракт с Шароновым был расторгнут по обоюдному согласию сторон.