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Роман Шаронов стал тренером кипрского клуба «Пафос»

10:59, 21.10.2020
Роман Шаронов стал тренером кипрского клуба «Пафос»
Фото: rubin-kazan.ru

Бывший тренер казанского «Рубина» Роман Шаронов вошел в тренерский штаб клуба «Пафос», сообщает пресс-служба команды из Кипра.

Российский специалист назначен ассистентом главного тренера Дмитрия Михайленко.

Роман Шаронов руководил казанским «Рубином» с лета 2019 года. Из-за отсутствия у него необходимой тренерской лицензии условным главным тренером казанцев значился испанец Эдуардо Докампо. Под руководством Шаронова команда провела 19 матчей в РПЛ и одну игру в Кубке России, в четырех из них одержав победу.

Зимой 2019 года контракт с Шароновым был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

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