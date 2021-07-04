Количество погибших при падении военного самолета на Филиппинах достигло 29

Количество погибших в результате крушения самолета филиппинских военно-воздушных сил достигло 29. Спасатели продолжают спасательно-поисковые работы, пишет Reuters.

Всего на борту находились 92 человека: 3 пилота, 5 членов экипажа и 84 военных. По данным генерал-майора Уильяма Гонсалеса, 17 человек числятся пропавшими без вести, 50 человек доставлены в больницу.

Военный самолет упал при попытке сесть на острове Холо сегодня утром. По предварительным данным, воздушное судно не смогло сесть на взлетно-посадочную полосу. Ранее СМИ сообщали о спасении 40 человек.