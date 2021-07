На Филиппинах разбился военный самолет с 85 людьми на борту

Сегодня самолет ВВС Филиппин разбился в районе архипелага Сулу на юго-западе страны. На его борту было 85 человек, 40 из них удалось спасти.

Спасательная операция продолжается, передает слова командующего ВС республики Сирилито Собеджана CNN Philippines.

По данным Reuters, погибли минимум 17 человек, число погибших еще может возрасти.

LOOK: The C-130 crash site in Patikul, Sulu on Sunday (July 4, 2021). The aircraft was on a troop transport mission, according to AFP chief Gen. Cirilito Sobejana. | via Priam Nepomuceno (: courtesy of Bridge Bridge, PTV) pic.twitter.com/aVlGfs43f7