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Глава «Мираторга» рассказал, как увеличить зарплаты в России

07:56, 04.07.2021 2
Глава «Мираторга» рассказал, как увеличить зарплаты в России
Фото: Максим Платонов (архив)

Ограничение квот на ввоз трудовых мигрантов приведет к повышению зарплат у россиян. Такое мнение в интервью РБК выразил президент «Мираторга» Виктор Линник.

Когда страна ввозит трудовых мигрантов, стоимость рабочей силы дешевеет. В этом случае россияне «должны конкурировать» с иностранными рабочими, но «если наши сотрудники будут получать такую же зарплату, они просто не выживут», считает Линник.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Из-за низких зарплат нет спроса на простые профессии. Глава «Мираторга» предложил ограничить квоты на трудовых мигрантов в три-четыре раза и поддержал идею заменить иностранных рабочих заключенными.

В конце июня Росстат сообщил, что в апреле 2021 года реальные зарплаты граждан выросли на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По отношению к марту этого года они увеличились на 2,5%. По данным ведомства, среднемесячная начисленная зарплата работников в апреле 2021 года составила 56 614 рублей.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьЭкономикаФинансы
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 08:57
    Одновременно из села сбегут в города остатки работников агросектора. Пусть Линник лучше подумает про них. На его производствах по переработки мяса эксплуатация зашкаливает. В разгар летнего сезона людей домой не отпускают.
    Пользуется всеми приведениями племянника жены Медведева и дальше собственного носа не видит.
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  • Анонимно 08:59
    Зарплату россиян повысит не отток гастарбайтеров (они дадут лишь временный рост, который затем скорректируется) а повышение производительности труда
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