Глава «Мираторга» рассказал, как увеличить зарплаты в России

Фото: Максим Платонов (архив)

Ограничение квот на ввоз трудовых мигрантов приведет к повышению зарплат у россиян. Такое мнение в интервью РБК выразил президент «Мираторга» Виктор Линник.

Когда страна ввозит трудовых мигрантов, стоимость рабочей силы дешевеет. В этом случае россияне «должны конкурировать» с иностранными рабочими, но «если наши сотрудники будут получать такую же зарплату, они просто не выживут», считает Линник.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Из-за низких зарплат нет спроса на простые профессии. Глава «Мираторга» предложил ограничить квоты на трудовых мигрантов в три-четыре раза и поддержал идею заменить иностранных рабочих заключенными.



В конце июня Росстат сообщил, что в апреле 2021 года реальные зарплаты граждан выросли на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По отношению к марту этого года они увеличились на 2,5%. По данным ведомства, среднемесячная начисленная зарплата работников в апреле 2021 года составила 56 614 рублей.

Татьяна Леухина