Реальные зарплаты россиян в апреле 2021 года выросли почти на 8%

В России в апреле 2021 года реальные зарплаты граждан выросли на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По отношению к марту этого года они увеличились на 2,5%.

Среднемесячная начисленная зарплата работников в апреле 2021 года составила 56 614 рублей (для сравнения, 49 306 рублей в апреле 2020 года), пишет «Интерфакс» со ссылкой на подсчеты Росстата. За первые 4 месяца этого года номинальные зарплаты увеличились на 8,6% в годовом выражении.

В целом за январь — апрель 2021 года зарплаты россиян в реальном выражении выросли на 2,9% к аналогичному периоду прошлого года.

Напомним, среднемесячная номинальная зарплата в российских организациях за 2020 год составила 51 352 рубля.

Татьяна Демина