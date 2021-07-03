Всероссийский сельский Сабантуй прошел в Муслюмовском районе

Сегодня в Муслюмовском районе РТ прошел XI Всероссийский сельский Сабантуй, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Мероприятие сопровождалось выступлениями артистов, творческих коллективов и ансамблей — ТНВ вел прямую трансляцию. Гости Сабантуя увидели 100 гармоней, которые изготовили к 100-летию ТАССР. Из 45 регионов страны приехали более 500 делегатов. На Сабантуе были конные скачки и борьба на лошадях. В Татарстане Всероссийский сельский Сабантуй прошел впервые.

Проект праздника задумывался еще в 2020 году в рамках празднования 100-летия ТАССР, но из-за пандемии его пришлось перенести.



Алексей Нечаев