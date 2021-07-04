Эксперт обозначил основную угрозу национальной безопасности России
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте Богдан Безпалько назвал основную угрозу национальной безопасности России. Об этом сообщает «РИА Новости».
«Информационные атаки, дезинформация, попытки манипулировать массовым сознанием, если проще — попытка взорвать нашу страну изнутри. Это одна из основных угроз сегодня», — сказал он.
Президент Владимир Путин подписал указ об утверждении обновленной Стратегии национальной безопасности России. В документе перечислены основные стратегические приоритеты РФ.
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