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Эксперт обозначил основную угрозу национальной безопасности России

01:29, 04.07.2021

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте Богдан Безпалько назвал основную угрозу национальной безопасности России. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Информационные атаки, дезинформация, попытки манипулировать массовым сознанием, если проще — попытка взорвать нашу страну изнутри. Это одна из основных угроз сегодня», — сказал он.

Президент Владимир Путин подписал указ об утверждении обновленной Стратегии национальной безопасности России. В документе перечислены основные стратегические приоритеты РФ.

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