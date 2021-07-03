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Президент России утвердил Стратегию национальной безопасности страны

14:40, 03.07.2021
Президент России утвердил Стратегию национальной безопасности страны
Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин подписал указ об утверждении обновленной Стратегии национальной безопасности России, документ опубликован на портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемую Стратегию национальной безопасности Российской Федерации», — говорится в тексте указа.

В новом указе перечислены основные стратегические приоритеты России. К ним относятся: сбережение народа РФ, защита традиционных российских нравственных ценностей, а также экологическая безопасность и рациональное природопользование. Отмечается, что укрепление суверенитета и безопасности РФ имеет важное значение.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

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