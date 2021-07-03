Президент России утвердил Стратегию национальной безопасности страны

Президент Владимир Путин подписал указ об утверждении обновленной Стратегии национальной безопасности России, документ опубликован на портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемую Стратегию национальной безопасности Российской Федерации», — говорится в тексте указа.

В новом указе перечислены основные стратегические приоритеты России. К ним относятся: сбережение народа РФ, защита традиционных российских нравственных ценностей, а также экологическая безопасность и рациональное природопользование. Отмечается, что укрепление суверенитета и безопасности РФ имеет важное значение.

Указ вступает в силу со дня его подписания.