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Депутаты предложили ввести налог на роскошь

17:34, 04.05.2021 5
Депутаты предложили ввести налог на роскошь
Фото: pixabay.com

В Госдуме фракция «Справедливой России» направила в правительство России законопроект о введении с 1 января налога на дорогостоящие автомобили, яхты, частные самолеты и недвижимость. Об этом сообщает ТАСС.

«Наша партия предлагает создать механизм для снижения уровня социального неравенства, который применяется во многих странах мира. Предлагаем установить высокие налоги на роскошь. За счет этого каждый год в бюджет страны будут поступать триллионы рублей. Полученные средства нужно направить на развитие программ по борьбе с бедностью и поддержки граждан с низкими доходами», — цитирует председателя «Справедливой России» Сергея Миронова его пресс-служба.

В феврале Минпромторг России расширил список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь. Перечень дополнился 87 моделями, следует из документа, опубликованного на сайте ведомства.

Алексей Нечаев
ОбществоВласть
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 04 май
    Разве его еще нет?
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  • Анонимно 04 май
    Налог на роскошь это у кого в год более 3 миллионов доход в казну 30% отдал и свободен.
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  • Анонимно 04 май
    Поверьте скоро и ЗАПОРОЖЕЦ в список добавят, газ и нефть уже не доятся.
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  • Анонимно 04 май
    Бедные от этого лучше не заживут. Заберут у богатых побольше, а бедным от этого чего? Цены растут астрономическими темпами, а мне вот зарплату повышают раз в год - от 2 до 4 процентов. Понятно, что уровень доходов непрерывно снижается, причём ощутимо. Что мне с того, что у миллиардера заберут налогами лишние 200 тысяч? Он этого и не заметит. И я тоже. Как покупал каждый год всего меньше, так и буду ещё меньше. Хорошо, пока на хлеб с водой не перешёл, хватает на жизнь, но не шикую. В основном, большую часть денег съедаем
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  • Анонимно 09:37
    Это не налог на роскошь, а налог на тупость. На тех кто яхту и вертолёт на себя оформил, а не на оффшор.
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