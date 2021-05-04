Депутаты предложили ввести налог на роскошь

В Госдуме фракция «Справедливой России» направила в правительство России законопроект о введении с 1 января налога на дорогостоящие автомобили, яхты, частные самолеты и недвижимость. Об этом сообщает ТАСС.

«Наша партия предлагает создать механизм для снижения уровня социального неравенства, который применяется во многих странах мира. Предлагаем установить высокие налоги на роскошь. За счет этого каждый год в бюджет страны будут поступать триллионы рублей. Полученные средства нужно направить на развитие программ по борьбе с бедностью и поддержки граждан с низкими доходами», — цитирует председателя «Справедливой России» Сергея Миронова его пресс-служба.

В феврале Минпромторг России расширил список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь. Перечень дополнился 87 моделями, следует из документа, опубликованного на сайте ведомства.

Алексей Нечаев