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В РФПИ заявили о дезинформации против «Спутника V» в Словакии

14:20, 03.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В РФПИ заявили о дезинформации против «Спутника V» в Словакии
Фото: Максим Платонов

В Словакии против российской вакцины от коронавируса «Спутник V» развернута кампания по дезинформации. Об этом заявили ТАСС в РФПИ.

«В Словакии «Спутник V» столкнулся с ожесточенной кампанией дезинформации, связанной с внутренней политической борьбой и давлением со стороны международного фармацевтического лобби», — сообщили в РФПИ.

Отмечается, что в то же время в соседней Венгрии российским препаратом вакцинировались больше миллиона человек, а спрос превысил объемы поставок.

Венгрия — это первая страна в Евросоюзе, которая одобрила применение «Спутника V». Препарат зарегистрирован в рамках ускоренной процедуры на основании данных клинических исследований в России и всесторонней оценки вакцины экспертами в Венгрии.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина
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