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Евросоюз приветствует мораторий США на смертную казнь

21:32, 03.07.2021
Евросоюз приветствует мораторий США на смертную казнь
Фото: pixabay.com

Представитель внешнеполитической службы ЕС (ЕВС) заявил, что Евросоюз приветствует мораторий США на смертную казнь и продолжает бороться за ее полную отмену в мире. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Это многообещающий первый шаг, который, как мы надеемся, окончательно положит конец этой практике на федеральном уровне и проложит путь к отмене смертной казни в США», — отмечает ЕВС.

Отмечается, что президент США Джо Байден выступает за отмену смертной казни в стране.

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