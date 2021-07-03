Евросоюз приветствует мораторий США на смертную казнь

Представитель внешнеполитической службы ЕС (ЕВС) заявил, что Евросоюз приветствует мораторий США на смертную казнь и продолжает бороться за ее полную отмену в мире. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Это многообещающий первый шаг, который, как мы надеемся, окончательно положит конец этой практике на федеральном уровне и проложит путь к отмене смертной казни в США», — отмечает ЕВС.

Отмечается, что президент США Джо Байден выступает за отмену смертной казни в стране.