В Татарстане диагностировано 43 новых случая COVID-19

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 43 новых случая COVID-19. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Всего на 3 июля в республике зарегистрировано 22 558 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело за весь период 20 297 человек, в том числе 28 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 547 человек.

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Ольга Плешкова