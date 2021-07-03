В Татарстане диагностировано 43 новых случая COVID-19
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 43 новых случая COVID-19. Об этом сообщает федеральный оперштаб.
Всего на 3 июля в республике зарегистрировано 22 558 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело за весь период 20 297 человек, в том числе 28 за минувшие сутки.
Умерли за весь период 547 человек.
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