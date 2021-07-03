В России выявили 24 439 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявили 24 439 новых случаев коронавируса, выздоровели 17 899 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 5 585 799 человек, а выздоровевших — до 5 053 417 человек.

За сутки болезнь унесла жизни 697 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 137 262 человека.

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Ольга Плешкова