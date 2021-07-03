В Казани открылась выставка работ челнинского художника Димы Ребуса — видео

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В Казани открылась персональная выставка художника из Набережных Челнов Димы Ребуса, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. Его работы уже были представлены в России и за рубежом, но в родной республике выставка организована впервые.



Главным персонажем вселенной художника является Мистер Ребус, он же отец автора работ. «Это как-то произошло из детства и я не хотел тогда делать что-то такое сложное и достаточно шаблонное. Мне вот как ребенку хотелось сделать именно так. Я его создал таким, он до сих пор существует и хорошо живет до сих пор», — рассказывает Дима Ребус.

Выставка «Нормы Инсоляции» проходит в «Смене». Она проработает до сентября.

На этой неделе в Национальной художественной галерее «Хазинэ» открылась выставка «Непарадный Ленинград» из собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга. Казанцы увидели экспозицию работ 22 художников ленинградской пейзажной школы 1930—1940-х годов первыми. Подробнее — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина