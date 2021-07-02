Добыча нефти в России упала за полугодие, но за июнь выросла

В России по итогам первого полугодия текущего года добыча нефти и газового конденсата снизилась на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го — показатель составил 254,93 млн тонн. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 10,32 млн баррелей, сообщает ИА «Девон».



В июне добыли 42,64 млн тонн нефти с газовым конденсатом — это больше показателя 2020-го на 11,7%. Среднесуточная добыча составила 10,42 млн баррелей. «Татнефть» за этот период произвела 13,43 млн тонн нефти (2,29 млн тонн),

Добыча газа же за полугодие выросла на 12,6% — до 384,09 млрд кубометров. «Татнефть» за январь — июнь добыла 405,07 млн кубометров, в июне — 75,3 миллиона.



На встрече 1 июля министры ОПЕК+ не смогли достичь договоренности по увеличению добычи нефти в ближайшие месяцы. Известно, что некоторые страны, в частности ОАЭ и Казахстан, не одобрили предложенное распределение квот по увеличению добычи нефти.

Маргарита Головатенко