Врио ректора ВШЭ назначен Никита Анисимов
Временно исполняющим обязанности ректора НИУ «Высшая школа экономики» назначен глава Дальневосточного федерального университета Никита Анисимов. Об этом пишет ТАСС.
О назначении Анисимова на пост ректора ВШЭ сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на ученом совете вуза.
Напомним, один из основателей ВШЭ Ярослав Кузьминов, возглавлявший его на протяжении 28 лет, покинул пост ректора учебного заведения. Он станет научным руководителем «вышки», сменив на этой должности другого основателя университета, 87-летнего Евгения Ясина, который попросил освободить его по состоянию здоровья.
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