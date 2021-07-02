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Врио ректора ВШЭ назначен Никита Анисимов

18:19, 02.07.2021
Врио ректора ВШЭ назначен Никита Анисимов
Фото: wikimedia.org

Временно исполняющим обязанности ректора НИУ «Высшая школа экономики» назначен глава Дальневосточного федерального университета Никита Анисимов. Об этом пишет ТАСС.

О назначении Анисимова на пост ректора ВШЭ сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на ученом совете вуза.

Фото: dvfu.ru

Напомним, один из основателей ВШЭ Ярослав Кузьминов, возглавлявший его на протяжении 28 лет, покинул пост ректора учебного заведения. Он станет научным руководителем «вышки», сменив на этой должности другого основателя университета, 87-летнего Евгения Ясина, который попросил освободить его по состоянию здоровья.

Татьяна Демина
ОбществоОбразование
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