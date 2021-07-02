В Татарстане от коронавируса умерли еще четыре человека

В Татарстане зарегистрировано еще четыре случая смерти от коронавируса: умерли три женщины 1935, 1946, 1950 годов рождения и мужчина 1950 года рождения.

Вирус идентифицирован в результате патологоанатомической экспертизы, сообщили в республиканском оперштабе.

Всего по состоянию на 2 июля в Татарстане зарегистрировано 547 случаев смерти от COVID-19.

По последним данным, в республике с начала пандемии подтвердились 22 515 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели от COVID-19 за весь период 20 269 татарстанцев.

Татьяна Демина