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В Омске официально стартовал ралли-рейд «Шелковый путь»

17:01, 01.07.2021
В Омске официально стартовал ралли-рейд «Шелковый путь»
Фото: vk.com/silkwayrally

В Омске прошла торжественная церемония старта ралли-рейда «Шелковый путь».

Первым со стартовой площадки отправился мотоциклист Росс Бранч из Ботсваны.

В гонке примут участие 78 экипажей, которым за 10 этапов предстоит пройти путь в более 5400 километров. «КАМАЗ-мастер» выставил на ралли семь машин, в том числе с действующим победителем «Дакара» Дмитрием Сотниковым.

Фото: vk.com/silkwayrally

В нынешнем сезоне «Шелковый путь» пройдет по территории России и Монголии. Старт гонки запланирован 1 июля в Омске, финиш состоится 11 июля в Улан-Баторе.

Накануне к участникам ралли-рейда обратился с приветствием президент России Владимир Путин.

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