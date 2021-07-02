Суд арестовал бизнесмена Батурина на два месяца по делу о мошенничестве

Басманный суд Москвы арестовал до 1 сентября бизнесмена Виктора Батурина по обвинению в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст.159 УК РФ), сообщает «Интерфакс».



Накануне Батурина задержали по делу о покушении на мошенничество — у него провели обыск и предъявили обвинение. Источник сообщил изданию, что фигурантом дела Батурин стал по заявлению его сестры — Елены Батуриной. Она же — вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова и создательница крупного российского девелопера «Интеко».

Батурин занимал различные должности в госорганах, он был владельцем примерно половины акций «Интеко». В июле 2013-го Гагаринский суд Москвы приговорил его к семи годам колонии общего режима по делу о мошенничестве с векселями компании.

В декабре 2019-го мировой суд в Элисте объявил в розыск Елену Батурину. Заявителем по делу был арбитражный управляющий имуществом Виктора Батурина Эренцен Манжеев. Он обратился в суд в начале сентября того же года и попросил привлечь Батурину к уголовной ответственности по делу о клевете.

Маргарита Головатенко