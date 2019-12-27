Суд в Калмыкии объявил в розыск самую богатую женщину России

Мировой суд в Элисте объявил в розыск Елену Батурину, вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Владелица компании «Интеко» лидирует в списке самых богатых женщин России по версии Forbes.

Заявитель по делу — арбитражный управляющий имуществом Виктора Батурина Эренцен Манжеев подтвердил, что суд объявил Батурину в розыск и обязал ее явиться в суд, пишут «Ведомости».

В начале сентября Манжеев обратился в суд и попросил привлечь Батурину к уголовной ответственности по делу о клевете. В материалах дела не уточняется, какие слова предпринимательницы оспаривает управляющий.

Объявление в розыск не означает автоматического ареста. Оно должно быть направлено в полицию. Пока в МВД Калмыкии документ не получали.



