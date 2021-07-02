В Набережных Челнах выделят 700 млн рублей на улучшение систем безопасности в школах и детсадах

В Набережных Челнах выделят 700 млн рублей на обновление систем безопасности в школах и детских садах. Об этом заявил мэр города Наиль Магдеев. Видео опубликовано в instagram-аккаунте его пресс-секретаря Риммы Мухаметзяновой.

Первый транш, 235 млн рублей, выделят из бюджета города.

— Мы направляем их на укрепление в плане безопасности наших объектов: школ и детсадов. У нас сегодня 80 школ и 131 детский сад. И эта большая сеть — более 210 объектов — нуждается в серьезном техническом обновлении: домофон, видеодомофон, система видеонаблюдения. Это удовольствие для города Набережные Челны, по последним прикидкам, стоит порядка 700 млн рулей, — заявил градоначальник.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В июне из бюджета Казани на обеспечение безопасности объектов социально-культурной сферы, в первую очередь школ и детских садов, дополнительно выделили 102 млн рублей. В общей сложности на эти цели направят 167 млн рублей. Замруководителя исполкома Гузель Сагитова отмечала, что на устранение всех замечаний к системе безопасности образовательных учреждений и на выполнение всех требований потребуется более 1,3 млрд рублей.

Меры по безопасности школ и детских садов начали активно усиливать после стрельбы в казанской гимназии №175, которая произошла 11 мая. Тогда погибли девять человек — семь школьников и два учителя.