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Хабиб Нурмагомедов назвал своих фаворитов на Евро-2020

11:51, 02.07.2021
Хабиб Нурмагомедов назвал своих фаворитов на Евро-2020
Фото: ua.news

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от оставшейся части чемпионата Европы — 2020 по футболу. По его словам, фаворитами турнира являются сборные Бельгии и Англии, которых он ожидает в финале.

«Я назову две команды — Бельгия и Англия. Мне они очень симпатизируют. У них очень молодые, хорошие команды. Может быть, Англия чуть менее сыгранная с этим составом. Англичане и бельгийцы для меня фавориты в этом чемпионате», — сказал Нурмагомедов.

Фото: instagram.com/khabib_nurmagomedov

Напомним, в четвертьфинале Англии предстоит сыграть с Украиной, а Бельгия встретится с Италией. Ранее бельгийцы в групповом раунде турнира крупно обыграли сборную России.

СпортФутбол
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