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В Татарстане 14 человек заболели коронавирусом после вакцинации

11:09, 02.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане 14 человек заболели коронавирусом после вакцинации
Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане 14 человек заболели коронавирусом после вакцинации. Об этом рассказал первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев.

По его словам, вероятность заболеть COVID-19 после прививки есть, так как иммунный ответ у каждого человека разный. Кроме того, не надо забывать, что антитела вырабатываются спустя определенное время после второй прививки, поэтому необходимо носить маску и соблюдать социальную дистанцию.

Сегодня же Абашев сообщил, что порядка 11 тысяч жителей Татарстана не пришли делать вторую прививку от коронавируса.

ОбществоМедицина Татарстан
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