В Татарстане 14 человек заболели коронавирусом после вакцинации

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане 14 человек заболели коронавирусом после вакцинации. Об этом рассказал первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев.



По его словам, вероятность заболеть COVID-19 после прививки есть, так как иммунный ответ у каждого человека разный. Кроме того, не надо забывать, что антитела вырабатываются спустя определенное время после второй прививки, поэтому необходимо носить маску и соблюдать социальную дистанцию.

Сегодня же Абашев сообщил, что порядка 11 тысяч жителей Татарстана не пришли делать вторую прививку от коронавируса.