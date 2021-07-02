В Татарстане 14 человек заболели коронавирусом после вакцинации
В Татарстане 14 человек заболели коронавирусом после вакцинации. Об этом рассказал первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев.
По его словам, вероятность заболеть COVID-19 после прививки есть, так как иммунный ответ у каждого человека разный. Кроме того, не надо забывать, что антитела вырабатываются спустя определенное время после второй прививки, поэтому необходимо носить маску и соблюдать социальную дистанцию.
Сегодня же Абашев сообщил, что порядка 11 тысяч жителей Татарстана не пришли делать вторую прививку от коронавируса.ОбществоМедицина Татарстан
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