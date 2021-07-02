Более 11 тысяч татарстанцев не пришли делать вторую прививку от коронавируса

Фото: Максим Платонов

Порядка 11 тысяч жителей Татарстана не пришли делать вторую прививку от коронавируса. Об этом рассказал первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев.



— Я также призываю всех, кто не нашел времени, не считает возможным [привиться], не считает нужным, все-таки закончить весь цикл вакцинации. Только две вакцины позволят сформировать надежный иммунный ответ в случае встречи с вирусом, и здесь нужно понимать, что мы на сегодняшний день находимся в режиме хранения второй дозы. Лучше приходить в тот пункт, где вы сделали первую вакцину, — сказал он.

Всего первую прививку получили более 560 тысяч человек, закончили вакцинацию 392 тысячи человек. За сутки привились более 14 тысяч человек, и Абашев отметил рост — вчера за сутки привились 12 тысяч. Поэтому он допустил формирование листов ожидания.

— Мы тратим какое-то время на маршрутизацию вакцины, поэтому не в каждом пункте вакцинации, возможно, будут вакцины при первом обращении. Такую ситуацию мы ожидаем на следующей неделе... Могут быть и ситуации, когда в одних пунктах вакцина будет присутствовать, а в других она уже закончится, — подчеркнул замминистра.