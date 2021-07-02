Более 11 тысяч татарстанцев не пришли делать вторую прививку от коронавируса
Порядка 11 тысяч жителей Татарстана не пришли делать вторую прививку от коронавируса. Об этом рассказал первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев.
— Я также призываю всех, кто не нашел времени, не считает возможным [привиться], не считает нужным, все-таки закончить весь цикл вакцинации. Только две вакцины позволят сформировать надежный иммунный ответ в случае встречи с вирусом, и здесь нужно понимать, что мы на сегодняшний день находимся в режиме хранения второй дозы. Лучше приходить в тот пункт, где вы сделали первую вакцину, — сказал он.
Всего первую прививку получили более 560 тысяч человек, закончили вакцинацию 392 тысячи человек. За сутки привились более 14 тысяч человек, и Абашев отметил рост — вчера за сутки привились 12 тысяч. Поэтому он допустил формирование листов ожидания.
— Мы тратим какое-то время на маршрутизацию вакцины, поэтому не в каждом пункте вакцинации, возможно, будут вакцины при первом обращении. Такую ситуацию мы ожидаем на следующей неделе... Могут быть и ситуации, когда в одних пунктах вакцина будет присутствовать, а в других она уже закончится, — подчеркнул замминистра.ОбществоМедицина Татарстан
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